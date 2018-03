Data estelar: Marte e Netuno estão em quadratura, a Lua crescerá vazia em Escorpião das 7h31 às 17h31, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade automatizada esquece de consultar sua intuição na hora de acordar todos os dias, e por isso comete erros siderais, como hoje, em que tecnicamente, por obra e graça do céu, seria tempo de descansar e se despreocupar, relaxando e gozando de verdade a leveza infinita que é existir entre o céu e a Terra. Contudo, como nossa humanidade se acostumou ao automatismo mecânico, engata diariamente suas funções regulando-as com calendários que não respeitam outros ritmos que não sejam os produtivos e institucionais. Hoje a Lua crescerá vazia a maior parte do tempo, e nossa humanidade tem licença cósmica para relaxar, divertir-se, despreocupar-se e fazer tudo que seja necessário para ficar leve e graciosa. ÁRIES 21-3 a 20-4 O momento ainda não é oportuno para empreender novos caminhos, pois ainda que o entusiasmo alimente positivamente tal oportunidade, a intuição informa claramente dos riscos e desgastes que isso produziria num futuro imediato. TOURO 21-4 a 20-5 Quando os dilemas se tornam insolúveis, isso dá a idéia de não ser necessário resolvê-los, pelo que, a atitude mais sábia seria a de retirar-se e permitir que o universo, através de seu misterioso instrumento, o tempo, fizesse o primeiro movimento. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Com certeza, os assuntos mais importantes se desenvolvem atrás dos bastidores, o que é bastante normal. Contudo, nem sempre o céu ajuda a preservar este tipo de normalidade, pois, para este, a normalidade teria de ser sempre pautada pela verdade. CÂNCER 21-6 a 21-7 Ainda que as circunstâncias obriguem a continuar em atividade, ao menor sinal de desgaste será preferível que sua alma se retire para descansar, pois, em estado de despreocupação e leveza terá maior capacidade de solucionar quaisquer problemas. LEÃO 22-7 a 22-8 Será impossível aguardar até que todas as pessoas entrem em acordo, você terá de realizar alguns movimentos em segredo, baseando-se naquilo que sua intuição informa claramente, mas que ainda não é possível confirmar nas circunstâncias. VIRGEM 23-8 a 22-9 Pense o seguinte: as coisas acontecem a você, ou é você que acontece? A resposta a essas questões fará a diferença entre você ser joguete das circunstâncias ou, pelo contrário, levantar-se e começar a tecer seu próprio destino. LIBRA 23-9 a 22-10 Nada diminuirá a grandeza de seu caminho, nenhuma circunstância terá esse poder. Porém, quando você deixar de atender a todos os ínfimos detalhes, achando que são pequenos demais para merecer sua atenção, aí a grandeza terá se apequenado. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As circunstâncias, com certeza, representam uma força que pode estimular ou retardar as realizações. Porém, chega um momento em que a vontade tem de superar essa força, tornando-se, ela mesma, a maior circunstância de todas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Na hora em que os erros são detectados, em vez de se fazer o possível para consertá-los, as pessoas dedicam tempo e energia na busca de culpados. Isso atrasa tudo, pois os erros poderiam ser simplesmente consertados, e seguir em frente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A excitação é legítima, mas você precisa focalizá-la em objetivos que tornem ainda mais importante o momento atual. É desnecessário e contraproducente começar a celebrar o que, por enquanto, nem sequer saiu do papel. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 No jogo da verdade, não haveria vítimas nem culpados, apenas protagonistas que cometem erros, uns que poderiam ser consertados, não fosse o detalhe de todos preferirem buscar culpados para os erros, assumindo o papel de vítimas. PEIXES 20-2 a 20-3 Ponha sua imaginação para trabalhar a favor dos seus projetos mais ousados, pois este é o momento em que os ideais encontram uma brecha por onde se transformar em obras. Porém, só o primeiro passo depende da imaginação, o resto será trabalho.