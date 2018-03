Lua cheia e vazia DATA ESTELAR Sol e Netuno em quadratura; Lua atinge a fase Cheia em Touro, mas também será Vazia, das 15h14 às 18h12, horário de verão Enquanto isso, aqui na Terra toda Lua Cheia é um momento tenso e violento em nossa civilização porque, evidentemente, os sistemas educacionais não têm sido adequados no sentido de preparar os humanos para um modo de viver correto, onde o bom, o belo e o verdadeiro se tornassem prioridades. Os sistemas educacionais não promoveram os modos de pensar e de se comportar que conduziriam ao estabelecimento de relacionamentos corretos, essenciais para a felicidade, sucesso e plena experiência em qualquer âmbito da civilização. Por isso é que, em toda Lua Cheia, que é quando o espírito avança, nossa humanidade não sabe o que fazer e, por isso também, se desorienta, mas sendo incapaz de assumir a desorientação, transforma tudo em violência. Áries >>21-03 a 20-04 A perseverança acaba produzindo boa fortuna. O resultado pode demorar tanto que, às vezes, sua alma tenha a nítida sensação de ter feito as escolhas erradas. Porém, valerá sempre a pena persistir, nunca perdendo o sonho de vista. Touro >>21-04 a 20-05 Manter o controle sobre tudo e sobre todos não vai resultar numa sensação de maior segurança. Acontece que o controle é como um vício, quanto mais você controla, mais detalhes aparecem para ser controlados. Nunca acaba. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Este é o momento de você dar algo em troca por tudo que andou recebendo da vida. Este é o momento de sua alma manifestar a devida gratidão por todas as bênçãos que fizeram com que você esteja aqui e agora, lendo estas misteriosas linhas. Câncer >>21-06 a 21-07 O que é bom e verdadeiro prevalece, a despeito de acontecer num mundo pautado pela mentira e os vícios. Por isso, não é sensato acomodar-se num mundo que está aquém dos requerimentos da alma, é imprescindível continuar apontando alto. Leão>> 22-07 a 22-08 A alma não precisa de maiores provas para perceber o que é real e o que é ilusório. Se nossa humanidade não tivesse a capacidade de acreditar naquilo que ainda não foi comprovado, então nunca nada novo teria sido inventado. Virgem >>23-08 a 22-09 Divertir-se é uma necessidade. Quanto mais densas e difíceis forem as situações em que sua alma estiver envolvida, maior a necessidade de divertir-se. Recuperar a leveza é essencial para a tomada de decisões sábias. Libra >>23-09 a 22-10 A demonstração de vulnerabilidade garante proteção, porque raramente alguém se assanharia com a fragilidade alheia. Porém, não se pode fazer uso deste artifício constantemente, porque dessa forma perderia seu valor e vigência. Escorpião >>23-10 a 21-11 Agradeça de coração tudo que a vida oferece. A gratidão não pode ser falsa nem fingida, pois desta forma não provocaria a magia que lhe é inerente. Quando for capaz de agradecer sinceramente, entenderá o valor da gratidão. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Uma dose de segurança sempre será boa, mas viver em função de se preservar a segurança a respeito de tudo é uma atitude que elimina a necessária aventura que a vida requer para que aconteçam coisas maiores e melhores. Capricórnio >>22-12 a 20-01 As pessoas não se atrevem a compartilhar abertamente seu conhecimento porque temem ser usurpadas. As razões para isto são enormes, incontáveis até, mas a única razão para compartilhar é superior. Sem partilha não há amor. Aquário >>21-01 a 19-02 Você conseguirá reconhecer com clareza se os seus atos estão sintonizados com o plano maior no qual acontecem a partir de seus próprios sentimentos. A felicidade é um sinal inequívoco de que os passos andam no ritmo correto. Peixes >>20-02 a 20-03 A grandeza do céu pode manifestar-se através do coração humano, desde que cada pessoa abdique da mesquinharia com que enxerga a própria vida. Tudo pode ser grandioso, tudo está pronto para isso, só falta nossa humanidade agir de acordo.