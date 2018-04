Lua Cheia de maio DATA ESTELAR Lua se aproxima da fase Cheia mais importante do ano transitando pelo signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra, hoje se aproxima Buda, sua manifestação acontece num lugar do Himalaia, durante a reunião da Fraternidade Branca. Este evento de sagrada importância acontece sempre nesta época do ano, porque é quando nosso sistema solar se alinha às Plêiades, que por sua vez fazem parte do sistema de distribuição cósmica de Vida, tendo Sirius e sete estrelas da constelação da Ursa Maior em seu processo. O Universo é um colossal sistema de distribuição de Vida que circula através de todos seus componentes. Nós, humanos, estamos à beira do merecido lugar em que poderemos também participar ativamente desta distribuição, mas nossa própria civilização ainda impede este advento. Por isso, acontece o que acontece, parece o oposto do que é. Áries >>21-03 a 20-04 Grandes sonhos não se realizam do dia para a noite, mas aparecem de repente, sem prévio aviso. No momento em que os sonhos surgem, a emoção que esses evocam faz parecer que já foram realizados. Porém, são sonhos e nada mais. Touro >>21-04 a 20-05 A intensidade sentida e pressentida por você não se explica com os argumentos da normalidade. Por isso, rejeite o suposto convite que as circunstâncias fazem para você se envolver em conflitos, não há nada que mereça sua atenção. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Este é um tempo de profundas reflexões. Por isso, não espere que a mão misteriosa do destino obrigue você a fazer essas reflexões. Tome a iniciativa de colocar sobre a mesa aquelas verdades mais duras para esclarecer-se sobre elas. Câncer >>21-06 a 21-07 A solidão é eventual e conceitual. Eventual, porque não se pode evitar os relacionamentos. Conceitual, porque acontece a despeito de haver pessoas disponíveis para relacionar-se. Por isso, a solidão não merece sua a preocupação. Leão>> 22-07 a 22-08 Reveja o eixo ao redor do qual a sua alma tece a trama misteriosa do destino e se, por acaso, você não tiver certeza de qual seria este eixo, então, a oportunidade disponível será justamente a de tornar-se consciente desta essência. Virgem >>23-08 a 22-09 Por melhor que seja a vida que você construiu, é necessário ir além. Neste sentido, será inevitável atravessar períodos perturbadores e de extrema incerteza, porque você porá os pés num caminho cheio de fatores desconhecidos. Libra >>23-09 a 22-10 Hoje, mais do que nunca, sua consciência percebe claramente a infinidade de potenciais que ainda não foram testados na realidade concreta. Que esta clareza sirva de incentivo para continuar tentando e se esforçando cada vez mais. Escorpião >>23-10 a 21-11 As pessoas que fazem parte de sua vida são o fiel reflexo da trama do seu destino. Por isso, evite cair na tentação de se convencer de que a sua vida seria melhor sem esta ou aquela pessoa. Todas, todas mesmo, são o reflexo do seu destino. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Aquilo que não pode ser comunicado é o que alimenta a sua solidão. Tecnicamente, é impossível ser humano e sozinho ao mesmo tempo, mas como nossa humanidade é criativa, ela consegue inventar maneiras exóticas de ser solitária. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Faça com que as suas aspirações mais elevadas incluam também a maior quantidade possível de pessoas. Uma pessoa é lembrada historicamente pelo bem que tiver feito aos semelhantes e não pelo bem que tenha feito a si mesma. Aquário >>21-01 a 19-02 Nada é para sempre nesta vida terrena, você sabe disso, mas durante certos períodos prefere fingir que é diferente. A liberdade humana provê recursos inteligentes para este fingimento, mas não é a melhor forma de usá-los, não é? Peixes >>20-02 a 20-03 A vontade de conhecer mais é a prova de que a sua alma evolui da melhor forma possível entre o céu e a terra. Se você não quisesse conhecer mais isto, seria um péssimo sinal de acomodação e de uma triste preguiça. Mas não é assim, é?