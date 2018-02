Lua cheia de estremecimento

Data estelar: Mercúrio e Marte em trígono, a Lua que é Cheia será também Vazia das 9h32 às 11h24, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra hoje é dia de se tomar cuidado com excessos, principalmente no que diz respeito à irritação e brutalidade, máscaras preferidas do profundo medo que nossa humanidade sente, mas que, incapaz de assumir sua verdadeira condição, finge o oposto, que é força e selvageria, parecendo capaz de qualquer coisa, participando de eventos estupidamente violentos. Hoje é dia de se tomar cuidado, aceitando o estremecimento que a alma sente, mas evitando se aconselhar com este e, pelo contrário, assumir uma postura pacífica, atualizando orações alegres que evoquem o melhor que o universo poderia oferecer, pois este, sempre com atitude graciosa, incentiva a beleza, a gentileza e o espírito de cooperação entre todas as pessoas. ÁRIES 21-3 a 20-4 A alegria garantirá que sua alma perceba as coisas boas entremeadas com as que você preferiria ver longe. Por isso, mais do que nunca, faça todo o esforço necessário para que a alegria se torne a nota dominante de seu caráter. TOURO 21-4 a 20-5 Você terá todo o poder que busca a partir do momento em que começar a valorizar devidamente as pessoas ao seu redor, estabelecendo com elas vínculos de solidariedade. Para que esperar que a desgraça obrigue todo mundo a cooperar? GÊMEOS 21-5 a 20-6 Prefira a simplicidade, pois o mundo já está para lá de complexo, não precisando de mais circunstâncias tortuosas. A simplicidade consiste em você se relacionar bem-humoradamente com todos os aspectos da vida cotidiana. CÂNCER 21-6 a 21-7 A tensão se eleva e com ela a alma sente um medo maior ainda. Porém, ante essa circunstância é propício perceber que nem sempre o medo é aviso de perigo, acontecendo também como meio de fazer com que a alma redobre a atenção. LEÃO 22-7 a 22-8 As coincidências podem ser magníficas e benéficas, mas sua alma precisa aceitá-las, dispondo-se a abrir mão dos planos que fez anteriormente. Uma situação desse tipo não é fácil de encarar, mas a leveza ajuda bastante. VIRGEM 23-8 a 22-9 Ficar se defendendo de tudo e de todos virou um verdadeiro vício, já que nada garante que a guerra esteja em andamento, nem que todas as pessoas ao seu redor sejam inimigas, contrárias aos seus mais elevados e sagrados interesses. LIBRA 23-9 a 22-10 Nada de sofisticação, apenas as necessidades básicas do corpo e da mente precisam ser satisfeitas, através de alimentos fáceis de digerir e de leituras e conversas que produzam efeitos agradáveis. A vida foi feita para ser desfrutada. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Há coisas que não podem ser entendidas da mesma forma intelectual com que todos se acostumaram a pensar, já que precisariam ser percebidas diretamente, sem o crivo da lógica. Estes são os acontecimentos que causam maior impacto. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Como explicar o inexplicável? Não será de sua boca que a explicação sairá, pois os acontecimentos inexplicáveis se explicam por si mesmos, desde que, é claro, nossa humanidade dê tempo ao tempo, e fique atenta aos sinais também. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando as pessoas unem esforços e comungam ao redor dos mesmos ideais, uma energia fora do comum flui através de suas almas, provando que a vida humana é menos individual e muito mais vinculada socialmente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Deixar de lado alguns projetos longamente desejados, e pelos quais você lutou, não é um panorama agradável, porém, é o que a sua alma tem em mãos. Melhor aceitá-lo e tocar a bola para frente, pois coisas novas e interessantes vêm por aí. PEIXES 20-2 a 20-3 Ainda que sua alma receba, uma e outra vez, milhões de provas de as coisas continuarem correndo da melhor forma possível, mesmo assim é tentada a se deliciar no duvidoso prazer que o desespero provoca. Quem for sábio sairá dessa rapidamente.