Lua Cheia de espírito

Data estelar: Mercúrio ingressa em Touro; a Lua atinge a fase Cheia transitando pelo signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra, ao passo que o mundo está em convulsão e a humanidade em confusão, a própria salvação é avistada, porque sempre esteve disponível nos bastidores da vida comum e cotidiana. Que outro caminho haveria do que compreender e aceitar a superioridade do espírito, livre, é claro, de dogmas e formatos religiosos? Justamente agora, em que todos os caminhos antigos são inexoravelmente destruídos, quando até o próprio planeta muda sua crosta, como seria possível não adotar o espírito, fazendo o necessário para garantir um fluxo incessante de luz através do cérebro e desse para as mãos, de modo que grandes obras sejam realizadas através de nossa humanidade? A única razão que impede isso é o miserável egoísmo de sempre. ÁRIES 21-3 a 20-4 Há escravidão demais neste mundo e, por isso, cada sinal de verdadeira liberdade é duramente atacado, a despeito de isso parecer coisa da Idade Média. Desenvolva a liberdade sagrada, mas cuide para não expô-la desnecessariamente. TOURO 21-4 a 20-5 Só quem ama apenas a si mesmo é a alma perturbada que sente medo perante as condições tumultuadas do mundo. Quem desenvolve o amor à humanidade vê em tudo que acontece neste momento da história um verdadeiro motivo de celebração. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Use a sua eficiente mente para investigar tudo que obstrui sua felicidade. Use sua mente brilhante para investigar em seu coração a maneira sorrateira de boicotar a aproximação de tudo que signifique a produção de felicidade. CÂNCER 21-6 a 21-7 O esquecimento, a distração, a ambiguidade e o excesso de curiosidade em relação a coisas tolas, tudo isso deve ser erradicado da alma que pretende trilhar grandes caminhos e realizar obras grandiosas. Ou não? LEÃO 22-7 a 22-8 Você se acostumou a agir desse ou daquele jeito e, outrora, obteve certos resultados aparentemente positivos com isso. Porém, o tempo atual é outro e não seria sábio de sua parte insistir em preservar o mesmo repertório de sempre. VIRGEM 23-8 a 22-9 Para que sobrecarregar sua consciência com eventos do passado? Por acaso não há situações complicadas o suficiente na atualidade para serem administradas? Jogue fora imediatamente todo e qualquer vestígio de ressentimento. LIBRA 23-9 a 22-10 O olhar intrépido ressurge com força total, depois de um tempo cheio de dúvidas e dilemas, todas provocadas e alimentadas pelo medo. O medo sopra conselhos insidiosos, mas como é artificial, não pode durar muito tempo na consciência. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Com que frequência as plantas precisam de cuidado para crescerem viçosas? Com que frequência um filho precisa de atenção e carinho para crescer com força e brilho? Tudo precisa de cuidado e atenção para se desenvolver no espírito. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tudo que era necessário saber já foi dito, está escrito e gravado em inúmeras publicações. Agora chegou o momento de colocar tudo em prática, pois só assim é que a luz da palavra se transformará em obra consumada. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando você toma uma decisão, de qualquer teor, o Universo provê o que for necessário para a execução. Por isso, é pior tomar uma decisão e não realizá-la do que manter a consciência indecisa entre muitas delas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Cada pessoa recebe ajuda e luz na mesma proporção de sua consciência, de sua capacidade de fazer algo útil com o que recebe. Agora, observe e contabilize tudo que você recebeu da Vida e analise quanto você deu em troca por isso. PEIXES 20-2 a 20-3 Acostume-se com o pensamento da vitória, mas tenha cuidado para não fazer dele um motivo de arrogância que legitime tratar mal a quem quer que seja. Nem mesmo seus adversários e inimigos devem ser diminuídos perante sua vitória.