Lua cheia Data estelar: Netuno recebe a quadratura de Mercúrio e o trígono de Vênus; a Lua atinge a fase Cheia no signo de Gêmeos. Enquanto isso, aqui na nave Terra a consciência humana é perturbada na Lua cheia, pois é impura, já que, se este período fosse de recolhimento e oração alegre, nada de violento aconteceria. Porém, nossa humanidade se dedica ao profano com maior ardor do que ao sagrado, normalmente dá as costas a este, buscando-o apenas em momentos de desespero, sendo isto inútil, pois o espiritual só pode ser acessado em estado de alegria e mínima pureza. Lua cheia é uma celebração do espírito, o momento em que os seres que cuidam da evolução de tudo que acontece neste planeta se reúnem para irradiar suas bênçãos. Quando a consciência humana se abre a estas, percebem-nas com um entusiasmo surpreendente, mas quando lhe dá as costas, experimenta perturbação, tumulto e violência. ÁRIES 21-3 a 20-4 A desconfiança é uma arma que também fere a pessoa que a brandir, pois de tanto pensar em situações obscuras ela se acostuma com estas e, desavisadamente, passa a praticá-las também. Saiba que o Universo protege as pessoas ingênuas, e não as desconfiadas. TOURO 21-4 a 20-5 Mantenha sua alma aberta ao inesperado, pois na atualidade as melhores coisas tendem a vir do campo das coincidências. Siga seus planos, elabore suas estratégias, mas deixe uma boa brecha aberta e receptiva ao inesperado. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Sonhos sem esforços concretos para realizá-los viram decepções. Esforços concretos desprovidos de sonhos também se transformam em frustrações. A sabedoria consiste em equacionar harmoniosamente o esforço e o sonho. CÂNCER 21-6 a 21-7 A preocupação é inútil e contraproducente até, pelo que você deveria reverter a irritação que consome sua alma, focalizando esta mesma energia na destruição das preocupações. Por que não descansar? Por que não adotar uma postura mais leve? LEÃO 22-7 a 22-8 O entusiasmo é sagrado, e é justamente por causa disso que nunca deveria ser desperdiçado em fantasias inúteis, daquelas que, sabidamente, não dariam em nada e consumiriam recursos à toa. Melhor obter entusiasmo no que for possível realizar. VIRGEM 23-8 a 22-9 O ímpeto destrutivo corre solto na alma das pessoas, e elas tomam atitudes que vão contra os interesses que, elas sabem, seria melhor conservar. Qual a razão disso? Impossível encontrar uma explicação sensata para tal atitude. LIBRA 23-9 a 22-10 Ainda que você nunca tenha preferido se encontrar na posição de líder, é esse o seu destino atual. Há pessoas que aguardam você tomar atitudes para seguir o exemplo. E agora? Ficar quieto não é uma opção, mas oferecer uma ótima atuação. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O ódio escraviza, pois amarra sua alma ao objeto ou pessoa odiado. O amor é a única condição libertadora, mas muito pouco usada, o que levanta a suspeita de não ser sincera a aspiração de liberdade enunciada por todas as pessoas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Abra espaço para as pessoas que acompanham seu caminho, pois ainda que você tenha a alma tomada por um entusiasmo que aconselharia impor idéias e visões, o momento atual propicia que você dê espaço a idéias diferentes das suas. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Um momento de tensão, ainda que profundo e perturbador, não deve servir para você tirar conclusões definitivas sobre os assuntos ou relacionamentos. A tensão pode ser perturbadora, mas irá embora sem deixar rastros. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você deseja felicidade? Um caminho seguro para obtê-la é esforçar-se sistematicamente para superar a discordância normal que há entre a teoria e a prática. A felicidade não depende de circunstâncias, mas de força de vontade. PEIXES 20-2 a 20-3 Imagine quão leve seria a vida sem segredos, você poderia estar em qualquer lugar, a qualquer hora, sem temer ser visto, sem medo de as pessoas se encontrarem e se comunicarem abertamente. Esta leveza não tem preço, é um tesouro.