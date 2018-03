Lua Cheia DATA ESTELAR Mercúrio e Plutão em sextil; Lua atinge a fase Cheia no signo de Virgem. Enquanto isso, toda Lua Cheia é um momento glorioso, pois mais luz é derramada sobre nosso belo planeta. Porém, como faz muito tempo que nossa humanidade tomou a egoísta decisão de existir excluída do Universo, o medo se tornou o companheiro mais fiel do caminho, o que sopra aos nossos ouvidos os conselhos mais frequentes. Por isso, toda Lua Cheia, apesar de ser o que é, mais vida e glória, também significa mais horror e brutalidade por aqui, porque, às avessas, é assim que nossa humanidade celebra o chamado que a Vida lhe faz para que retorne à participação ativa e consciente nos eventos cósmicos. Esta não é a única nem a melhor alternativa, pode-se meditar e orar também neste período e, assim, recuperar-se o contato agradável com a Vida. Áries >>21-03 a 20-04 Sua força são os relacionamentos, inclusive aqueles que até agora foram decepcionantes e promotores de todo tipo de atraso. Algumas pessoas ajudam facilitando, enquanto outras ajudam promovendo dificuldades e tumultos. Touro >>21-04 a 20-05 Sua presença vale pela rede de relacionamentos que você for capaz de criar e, principalmente, pela capacidade de preservar esta rede em bom funcionamento a maior parte do tempo. Os humanos somos destinados ao relacionamento. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Rara seria a pessoa que não soubesse exatamente o que precisa ser feito para melhorar sua própria vida. Porém, rara também seria a pessoa que, além de sabê-lo, se dispusesse a colocar em prática tudo o que ela sabe. Não lhe parece? Câncer >>21-06 a 21-07 Todo momento é oportuno para dar um retorno positivo às pessoas próximas. Elogiar é importante, tão importante quanto deixar claro seus momentos de mal humor. Bons relacionamentos dependem disso também, sabia? Leão>> 22-07 a 22-08 Há muito tempo que sua alma deixou de lado a obediência cega a qualquer tipo de autoridade. Porém, no momento atual e dadas as circunstâncias, há de se obedecer a outra autoridade, encarnada agora no mistério que é a opinião pública. Virgem >>23-08 a 22-09 Esqueça o controle! Você precisa viver um pouco mais espontaneamente do que o normal, fora das estritas margens de segurança que caracterizaram suas atitudes até o momento atual. Experimente o que há além do medo. Libra >>23-09 a 22-10 Deixar de fazer o necessário para que seus desejos se realizem seria o mesmo que abdicar de viver a própria vida. Como você saberia se os seus desejos são certos ou errados sem atrever-se a experimentá-los? Viver é experimentar. Escorpião >>23-10 a 21-11 Agora é imprescindível a eficiência, em nome da qual há de se levar em conta a economia. Ou seja, o importante é saber fazer o máximo contando com o mínimo de recursos, aproveitando devidamente o que se encontra disponível. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Quando a própria alma carece de opiniões fundamentadas e orientação definida, então se torna corriqueiro que as opiniões alheias - que são muitas e diversas - confundam tudo e atrapalhem o bom andamento da vida. Capricórnio >>22-12 a 20-01 A culpa é um atraso de vida, porque ela é o fiel retrato da dinâmica que as pessoas usam para afastarem de si a responsabilidade que têm em relação aos fatos. Como se supera a culpa? Aceitando o que acontece e agindo. Aquário >>21-01 a 19-02 Manter-se firme nas próprias convicções não há de transformar-se no exercício da obstinação, pois em determinados momentos, a firmeza será demonstrada através da flexibilidade, com você fazendo concessões. Peixes >>20-02 a 20-03 A independência ansiada não será encontrada prescindindo de toda e qualquer pessoa. Paradoxalmente, a independência será encontrada quando sua alma aceitar a necessária dependência mútua de todo e qualquer relacionamento.