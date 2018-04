Loyola conta origem de Não Verás País Nenhum

Foi com o conto O Homem do Furo na Mão, escrito em 1972, que Ignácio de Loyola Brandão começou a rascunhar o texto que se transformaria no já clássico Não Verás País Nenhum. Como um se transformou no outro é o tema da conversa que Loyola tem hoje com o público, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 19h30. Ele vai autografar também a edição comemorativa de 25 anos preparada pela editora Global (414 páginas, R$ 65). Um livro realmente especial - além do texto original, vem acompanhado de um prefácio escrito por Washington Novaes e termina com um apêndice de 32 páginas coloridas, nas quais Loyola apresenta o que chamou ''''Diário de Trabalho''''. Nele estão registrados a evolução dos textos, as descobertas, as buscas de palavras e expressões, e o questionamento do significado das cenas e o surgimento dos personagens. Registra também algumas capas publicadas no Brasil e no exterior. O texto de Novaes comprova o tom apocalíptico que sempre cercou Não Verás País Nenhum. Publicado em 1981, o romance conta uma história de amor ambientada no futuro, quando toda a vegetação foi destruída, a fauna extinta, a comida tornou-se química: uma mulher, aparentemente bem informada, aos poucos vai envenenando um pé de ipê amarelo, até que ele seque e morra. Só porque suas flores sujavam a sua calçada. Sirenes e lixo marcam uma grande metrópole superpovoada onde os habitantes não têm liberdade de locomoção, e, em meio ao caos, lutam para sobreviver. Não bastasse seu valor literário, a obra incentiva ainda a discussão de questões de primeira ordem, que vão do socioeconômico ao ecológico. No caderno colocado no fim do livro, Loyola conta que, a cada dia, ele mergulhava nos jornais e descobria sempre uma notícia que criava a atmosfera necessária: águas poluídas, deserto avançando, miséria crescente. Anotava também informações que poderiam ser úteis. ''''Lembranças, frases ouvidas na rua, observações casuais, leituras de notícias, impressões de fotografias, diálogos de filmes, de peças teatrais. Um dia fui reunindo em caderno as anotações. Comecei a enumerá-las. Chegaram a 773'''', escreveu. Ele também passou a escrever um diário, no qual registrou comentários e orientações para si mesmo, revelando sua preocupação com o gigantismo da empreitada. Uma obra para ficar.