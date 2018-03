Lourenço Mutarelli lança novo livro hoje Hoje, às 19 horas, ocorre o lançamento do livro A Arte de Produzir Efeito Sem Causa, de Lourenço Mutarelli, na Livraria da Vila (Al. Lorena, 1.731, tel. 3062-1063). A obra conta a história de um homem que aos 43 anos volta para a casa do pai, depois de abandonar o emprego e o casamento. Lá, se vê arrastado por um vazio existencial que o faz transitar entre a sanidade e a loucura. Lourenço Mutarelli é escritor, artista gráfico, roteirista e ator (vai interpretar o protagonista de seu romance O Natimorto, que será filmado por Paulo Machline). O Cheiro do Ralo, seu primeiro romance, de 2002, foi levado ao cinema pelo diretor Heitor Dhalia.