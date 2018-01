Lost pode ser visto na internet

A terceira temporada de Lost pode chegar antes à internet e deixar a Globo para trás. O Terra adquiriu um pacote de atrações da Buena Vista e já está exibindo em seu portal os episódios da primeira fase da série de Damon Lindelof. Os vídeos são divididos em quatro partes e podem ser acessados gratuitamente pelos internautas a qualquer hora. E nem é preciso ser assinante para conferir as atrações. A primeira temporada de Desperate Housewives acaba de estrear no Terra TV, que ainda exibe os primeiros anos de Criminal Minds, Ghost Whisperer e Commander in Chief - a atração protagonizada por Geena Davis, que durou apenas uma temporada -, assim como o último ano de Alias, a série cult de J.J. Abrams. Em breve, o portal vai estrear Grey''''s Anatomy, outro programa de peso da gigante Buena Vista, e Scrubs. Segundo o presidente do Terra, Paulo Castro, a negociação com estúdios e produtoras começou em 2006. Hoje o portal conta com conteúdos da Fox, da Discovery, da Turner, além do pacote da Buena Vista, que também inclui filmes. ''''O conteúdo é gratuito porque é baseado em publicidade e, após a estréia, as atrações ficam disponíveis em arquivos para o internauta assistir quando quiser'''', fala Castro. Os episódios das séries não possuem uma periodicidade certa para estrearem no portal, mas Lost, por exemplo, terá um capítulo por dia no ar. Castro explica que a janela para a exibição das séries é igual à de TV aberta, ou seja, quando um título está disponível para ir ao ar em redes abertas, ele está também liberado para ser colocado na internet. Seguindo essa política, se a Globo seguir adiando a exibição de Lost, o Terra vai mostrar antes os episódios inéditos na TV aberta e, o melhor, com legendas.