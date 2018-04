Longe do Castelo Eternamente Nino nas reprises do Castelo Rá-Tim-Bum (TV Cultura), Cássio Scapin grava como César, um médico na novela Caminhos do Coração, que estréia dia 28 na Record. Acima, ele brinda com Ítala Nandi, a doutora Júlia, que lhe confiará o comando de sua clínica.