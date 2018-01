Longa inédito inicia hoje o Dia da Família Inspirado nos Family Days que acontecem no exterior, o Centro Cultural Banco do Brasil inaugura hoje o Dia da Família, com o objetivo de oferecer atividades culturais e recreativas gratuitas para pais e filhos. A partir das 15 horas, iniciam-se as brincadeiras no primeiro andar da sede do CCBB, na Rua Álvares Penteado 112, Centro. Às 18h30, o ponto alto da programação será a pré-estréia nacional do longa Pequenas Histórias, de Helvécio Ratton, com Marieta Severo e Patricia Pillar. A idéia é tornar o Dia da Família permanente e mensal, com a exibição de curtas e longas estrangeiros que não chegam ao circuito comercial.