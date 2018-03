Londres abre museu do rock e do pop Acaba de ser inaugurado em Londres um museu dedicado ao rock e à música pop realizada na Grã-Bretanha nos últimos 60 anos. Experiência Musical Britânica é o nome da instituição que abriu suas portas na O2 Arena, uma das principais salas de concertos do Reino Unido, e que reúne objetos pessoais doados por artistas (avaliados em US$ 6,8 milhões, destacam-se os ofertados por Rolling Stones, David Bowie, Oasis e Amy Winehouse), atrações interativas e espaços para ensaios. O museu está dividido em sete eras musicais, abarcando os acontecimentos desde 1945 até os dias mais atuais. EFE