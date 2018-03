Loiras dão audiência Simple Life alavanca ibope da Record As patricinhas brasileiras do Simple Life - Mudando de Vida estão rendendo bom ibope à Record e impulsionando a audiência das séries americanas que o canal exibe. Além disso, os números da novela Vidas Opostas, atração que vai ao ar antes do reality, também estão bem. Mudando de Vida estreou com 16 pontos de média e, nas duas semanas seguintes, marcou 14 e 15 pontos. Nesta semana, o programa atingiu sua melhor audiência, com 18 pontos de média e 23 de pico - o que colocou a Record em primeiro lugar no ranking do ibope. A série CSI Miami, que foi apresentada logo após Mudando de Vida, chegou aos 13 pontos de média, também deixando a emissora por alguns minutos na liderança. As séries americanas que a Record exibe costumam obter entre 9 e 12 pontos de média. No mesmo dia, Vidas Opostas também registrou 18 pontos de média, mas com share abaixo do reality show: 27% ante 32%. Com o bom resultado, a Record já programou a segunda temporada de Simple Life. Vai entrar no ar somente em 2008 porque Karina Bacchi estará ocupada este ano com as gravações da novela Caminhos do Coração.