loira hipnotiza spirit em Hollywood OH, É A SCARLETT?: O longa The Spirit, baseado no mítico personagem de Will Eisner, o detetive de máscara criado pelo desenhista nos anos 40, terá uma vilã insidiosa e irresistível: a atriz Scarlett Johansson fará o papel da insinuante Silk Satin no filme que Frank Miller pretende estrear em 2009. No papel do detetive está Gabriel Macht. No papel do vilão Octopus, o fantástico Samuel L. Jackson. Spirit estreou em 1941 e a série foi encerrada por Eisner em 1952. O Espírito é a identidade secreta de Danny Colt, que vive num cemitério, Wildwood, tendo por fiel assistente um menino de rua, Ebony White (ou Ébano Branco), e como melhor amigo o comissário de polícia Dolan. É ligado à apaixonada Ellen Dolan, filha do comissário. A ação se passa em Central City, um alter ego urbano de Nova York. Eisner e Miller não eram estranhos um ao outro. Chegaram a publicar um livro sobre quadrinhos juntos. Miller, o festejado autor de Sin City e do Cavaleiro das Trevas, é fã de longa data do autor. Miller estreou como diretor de cinema ao lado de Robert Rodriguez, e pegou gosto pela coisa.