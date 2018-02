Logo, logo... Data estelar: Mercúrio que retrograda está em conjunção com Júpiter; a Lua atinge sua fase quarto minguante no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra o verdadeiro amor dança perdido entre lamentos e sorrisos de nossa humanidade, que insiste em olhar alhures em busca do que ela mesma deve fazer. Amar não é uma recompensa aqui na Terra, mas uma tarefa, a de distribuir graciosamente a Vida recebida, repassando-a aos semelhantes e a toda natureza. Porém, enquanto isso, nossa humanidade se confina em projetos egoístas que sequer lhe trazem benefícios, apenas dor e desilusão. Logo não haverá mais como fingir que o problema do mundo é dos outros, porque todos estaremos contaminados e envolvidos diretamente com todos os problemas, guerras e injustiças. Logo todos teremos de tomar partido e, com isso, o grupo dos indecisos não mais existirá. ÁRIES 21-3 a 20-4 Agora você escolhe livremente o que fazer, que tipo de atitude tomar e em que direção andar. A liberdade é um fator complexo de nossa humanidade, porque às vezes abre tanto o leque de possibilidades, que a alma se perde no meio de tudo. TOURO 21-4 a 20-5 O maior poder que um ser humano pode conquistar é o do amor. Sem amor, nenhuma outra conquista vale absolutamente nada, porque cria louros que não podem ser compartilhados. Quem sabe amar é rico sem ter sequer pretendido sê-lo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Evite ceder à tentação de pensar que qualquer outro tempo passado poderia ter sido melhor do que o atual. Certamente, agora você enfrenta um panorama complexo e desconhecido, mas por isso mesmo este é rico como nenhum outro o foi. CÂNCER 21-6 a 21-7 A sensação de solidão encontra milhares de argumentos para se explicar, mas nenhum a esgota, a solidão continua necessitada de argumentações. O melhor será lembrar que essa sensação passará, como tantas outras coisas já passaram. LEÃO 22-7 a 22-8 Sua alma cansou de esperar? Melhor não! É necessário ter paciência num momento como o atual, pois não seria possível obter resultados na velocidade pretendida. Tudo depende de outras pessoas, e elas não podem ser controladas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Voltar tudo para trás é frustrante, mas faz parte do jogo. Encare essa perspectiva como uma oportunidade de aprimorar seu desempenho. Afinal, o jogo não é de competição, mas de aprimoramento. Por isso, o atraso será providencial. LIBRA 23-9 a 22-10 Quando a pressão cresce, sua alma começa a tornar-se defensiva, acuando-se e queren-do uma paz que, no momento, seria impossível. Respire fundo, respire bem fundo, nada nem ninguém pode obrigar você a tomar decisão nenhuma. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O amor é um atrevimento, é aquele momento em que seria normal criticar e tomar atitudes agressivas, mas a alma decide perdoar e melhorar a situação e o relacionamento. Amar é o atrevimento de contrariar a onda da normalidade. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Continue nutrindo seu amor pelas novidades, pois apesar de agora poucas dessas se manifestarem, isso não deve ser encarado como uma profecia. Continue nutrindo seu amor pelas novidades, pois é assim que a vida continuará acontecendo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A manifestação de sentimentos agrega força ao caráter, tudo o contrário do que se pensa por aí. É que as pessoas acham os sentimentos demonstrações de fragilidade, mas esses são a pura verdade da alma, pura força e poder. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Observar tudo e todos com maior clareza é o verdadeiro alívio que a alma pode sentir. Nem sempre gostará do que vê, mas o mero fato de poder percebê-lo com clareza será incentivo maior para que as coisas mudem, e para melhor. PEIXES 20-2 a 20-3 Um dia a mente se encontra perturbada e pouco percebe da vida, mas no outro a mente se abre e tem uma clareza fora do habitual. É inevitável a alternância de estados de percepção, mas sempre haverá algo útil em cada momento.