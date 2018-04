Lobo Antunes, um autor sob ''instruções do além''

O escritor e médico psiquiatra português António Lobo Antunes, que tem dois livros lançados no Brasil pela editora Alfaguara, Explicação dos Pássaros (1981) e O Meu Nome É Legião (2007), representou para a 7ª Flip, que terminou ontem, o mesmo papel desempenhado há três anos pela escritora mineira Adélia Prado, também poeta e religiosa como ele: ambos fizeram questão de agradecer a Deus pela acolhida que receberam no maior evento literário do País e foram aplaudidos de pé por uma plateia comovida. Lobo Antunes chegou mesmo a citar um trecho do poema Emissário de um Rei Desconhecido, de Fernando Pessoa, para concluir, como ele, que os escritores cumprem instruções do além. Pode ser verdade - e, neste caso, caberia até a literatura científica do ateu Richard Dawkins, outra estrela da Flip. No caso de Lobo Antunes, autor cujos livros densos (e volumosos) são ainda pouco conhecidos do grande público leitor, surpreende mais ainda a comoção provocada por sua apresentação. Claro que ajudou a interlocução de outro grande escritor, o brasileiro Humberto Werneck, cuja experiência jornalística extraiu de Lobo Antunes confissões esclarecedoras de obra marcada pela reinvenção da vida de insones, ocupados em trocar histórias nas longas noites de vigília. Werneck, brincando com a evocação oblíqua do nome de Saramago, disse que Lobo Antunes é tão bom escritor que suspeita ter a Academia Sueca cometido um erro de português a conceder o Prêmio Nobel ao primeiro em 1988. Lobo Antunes lembrou de seus ancestrais brasileiros, definindo o Brasil como um país de cheiros, especialmente o dos doces que sua avó preparava. Os aristocráticos antepassados do escritor português não tinham grandes intelectuais na família. Lobo Antunes era a ovelha negra. Pequeno, já escrevia poemas para vender à avó carola. O avô, ao desconfiar do comércio, perguntou: "Você escreve versos? É maricas?" O pai, igualmente severo, era diferente e se interessava pela literatura. Lobo Antunes achava que ele não lera seus livros, mas descobriu, após sua morte, que ele anotou todos eles, deixando uma carta de 600 páginas para o filho. Como se vê, a produção prolífica é herança familiar. Humberto Werneck contou, no encontro na Flip, que Lobo Antunes tinha o projeto de ser um grande escritor desde os 7 anos. No jardim de sua casa em Benfica, fez um plano de como seria a sua obra completa e depois o queimou num ritual. Hoje já são mais de duas dezenas de títulos. No começo, isto é, até meados da década de 1970, ninguém queria publicar aqueles calhamaços que mais se assemelhavam a uma lista telefônica. Em 1977, uma pequena editora se aventurou a lançar um deles. A crítica começou a notar sua literatura com Memória de Elefante (1979), sobre um médico psiquiatra que recorda seu passado na guerra colonial em Angola, relato algo biográfico, considerando que Lobo Antunes passou por ela. Amigo de Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e Marcio de Souza, foi este último quem lhe arrumou um agente internacional, que, por sua vez, arranjou o seu primeiro editor americano. Primeiro balanço O balanço da 7ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) aponta um crescimento de 30% nas atividades dirigidas a crianças e adolescentes, concentradas na Flipinha e Flipzona, espaços criados para o público infantil e juvenil. A festa atraiu 25 mil visitantes a Paraty, cujo comércio deve ter faturado algo em torno de R$ 5 milhões, segundo estimativas da organização. A edição deste ano registrou a venda de 35.200 ingressos para as 34 mesas de debates, que reuniram 19 escritores brasileiros e 15 estrangeiros, publicados por oito editoras. Segundo avaliação do diretor de programação da Flip, Flávio Moura, as mesas que tiveram mais repercussão, além daquela que reuniu Chico Buarque e Milton Hatoum, foram a do português António Lobo Antunes, do norte-americano Gay Talese e do africano de origem britânica Richard Dawkins. Considerando a preferência popular, Lobo Antunes foi a melhor mesa.