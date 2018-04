Lloyd Weber quer Boyle em próxima peça O compositor e produtor musical Andrew Lloyd Weber já decidiu quem será a estrela de um de seus próximos espetáculos: Susan Boyle, a desempregada escocesa de 48 anos que se tornou hit em todo o mundo graças à sua voz. "Susan tem um grande futuro", completou o autor de musicais como O Fantasma da Ópera e Cats. A apresentação mais recente de Boyle, que ganhou fama no programa Britain?s Got Talent, já teve mais de 56 milhões de visitas no YouTube. Fontes da indústria afirmam que a ideia de Lloyd Weber é que Boyle participe de Evita, um dos papéis interpretados por Elaine Paige, referência para a escocesa.