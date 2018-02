Livros desvendam a MPB e a formação de orquestras para crianças

O escasso número de livros infanto-juvenis que abordam o universo musical fez com que três mulheres de Curitiba se mobilizassem para inverter esse quadro. Desvendando a Orquestra, de Clarice Miranda e Liana Justus, e a coleção MPB para Crianças, de Adriana Sydor, acabam de chegar ao mercado para suprir essa carência, graças ao patrocínio da Kraft Foods por meio da lei de incentivo do MinC. Ambos encantam da primeira à última págin, entre elas a de estabelecer um paralelo entre a gestão de uma empresa com a de uma orquestra. Desvendando a Orquestra, disponível para venda na livraria do CCBB e, a partir de janeiro, na Sala São Paulo (R$ 55, em média), apresenta os quatro naipes e a disposição de cada um deles. Apresenta os instrumentos e mostra, de uma maneira básica, como são tocados, além de mostrar os movimentos mais executados pelo maestro durante um concerto (o livro acompanha uma batuta!) Inclui um CD-ROM com diferentes jogos virtuais: você pode ouvir, por exemplo, somente o som do oboé ou do fagote ou todo o naipe das madeiras. Agora, se preferir, neste Natal, apresentar aos filhos, sobrinhos e netos um pouquinho mais da nossa música, leve a coleção MPB para Crianças como presente. Nela, a jornalista Adriana Sydor reúne dez grandes nomes que marcaram a história musical do País, com belas ilustrações de Carlos Alberto Noviski. Elis Regina, Carmen Miranda, Ari Barroso, Adoniran Barbosa, Pixinguinha, Tim Maia, Tom Jobim, Noel Rosa e a dupla sertaneja Nhô Belarmino e Nhá Gabriela figuram na coleção que, em breve, estará disponível nas livrarias da Vila e Cultura (R$ 40). Além das instigantes histórias de vida de cada personalidade, cada livrinho traz uma canção transcrita para a criança aprender a cantar. Para o segundo volume, já aprovado pelo MinC, mas que ainda aguarda patrocínio, Adriana pretende produzir um CD. ''''Luiz Gonzaga, Clara Nunes e Cartola são os primeiros nomes já confirmados para a próxima coleção'''', revela.