Livro traz fotos tiradas ao redor do mundo Será lançado hoje, a partir das 18 horas, na Livraria Cultura (Avenida Paulista, 2.073, térreo, telefone 3170-4033), o livro Recortes do Olhar (Editora Centro Mandala, 154 páginas, R$ 57,00), de Lily Sverner. A obra, que reúne 123 fotografias tiradas pela artista belga ao redor do mundo, revela a sensível capacidade de Lily Sverner de captar imagens instantâneas com o mesmo rigor e beleza de enquadramento, luz e sombra alcançado em trabalhos com montagens previamente estabelecidas. A fotógrafa tem obras expostas em acervos de galerias e museus do Brasil, Estados Unidos, França, Suíça e Cuba.