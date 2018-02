Livro sobre Weissmann é lançado hoje O Instituto Tomie Ohtake, que exibe até domingo a mostra Franz Weissmann: Experimentação e Lirismo, promove hoje, às 19 h, o lançamento do livro Franz Weissmann, realizando uma mesa-redonda com a participação dos críticos Agnaldo Farias e Marcus de Lontra Costa (curador da exposição) e do artista Artur Lescher. O livro, com amplo material fotográfico por suas 200 páginas, tem coordenação editorial de Ricardo Ohtake, edição de Fernando Paixão e reúne textos de Frederico Morais, Paulo Herkenhoff, Ferreira Gullar, Ronaldo Brito e Lontra Costa. Será vendido a R$ 110. O Instituto Tomie Ohtake fica na Av. Faria Lima, 201).