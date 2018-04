Livro sobre Tônia Carrero é lançado no Rio Será lançado hoje, às 20 horas, na Livraria da Travessa de Ipanema, no Rio, Tônia Carrero - Movida pela Paixão, livro da coleção Aplauso, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. A publicação traz lindas fotos dos 60 anos de carreira da atriz, em closes espetaculares e em cena, no teatro, TV e cinema. Em muitas dessas imagens, ela está no palco, na companhia de amigos como Paulo Autran e Raul Cortez. Há também depoimentos de Tônia e sobre ela, de companheiros de trabalho e admiradores de seu talento e sua beleza. A autora, Tania Carvalho, utilizou o arquivo fotográfico pessoal da atriz, que completou 87 anos em agosto.