Livro retrata a carreira do ator Raul Cortez Será lançado hoje, às 19 horas, pela Coleção Aplauso da Imprensa Oficial, o livro Raul Cortez - Sem Medo de se Expor (256 págs., R$ 30). Com formato diferente dos demais da coleção, traz ampla iconografia e textos da atriz Nydia Licia que também organizou o vasto material de imprensa que o ator, morto em julho do ano passado, colocou à sua disposição ainda em vida. Além de muitas imagens e depoimentos de Cortez, o livro traz críticas e depoimentos de diretores, entre eles Antunes Filho, sobre a carreira desse importante ator. O lançamento será no Teatro Raul Cortez que fica na Rua Dr. Plínio Barreto, 285, tel. 3188-4149.