Livro em papel higiênico tem trama de terror O primeiro livro impresso em um rolo de papel higiênico no Japão teve já 80 mil exemplares vendidos em um mês, a ponto de se tornar um "best seller". O romance Drop (gota), do famoso escritor japonês Koji Suzuki - autor do livro que inspirou o filme O Chamado -, conta uma curta história de terror psicológico que transcorre entre quatro paredes de um pequeno banheiro. O enredo dura exatamente 88 centímetros de papel e vai se repetindo durante 34 vezes no rolo. O livro custa apenas 210 ienes (US$ 2,2). Para ser considerado "best seller", a obra precisa atingir a marca de 100 mil exemplares vendidos.