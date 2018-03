Livro e site celebram obra de Vianninha A nova edição do livro Vianninha - Teatro, Televisão, Política, com ensaios, entrevistas, crônicas e outros escritos do dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho, será lançado hoje, às 20 horas, no Teatro de Arena Eugênio Kusnet (Rua Teodoro Baima, 94). O livro foi organizado por Fernando Peixoto e editado pela Funarte. O evento antecede a reestreia de Chapetuba Futebol Clube, peça do autor dirigida por José Renato. Será anunciado também o acervo digital Arquivo Vianninha Online, que reúne todo o acervo digital da Funarte sobre o autor, como cartazes de filmes e peças, cronologia e ensaio biográfico no site www.funarte.gov.br/vianninha.