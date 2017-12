Livro e CD do mineiro Geraldo Carneiro O poeta e compositor mineiro Geraldo Carneiro lança hoje o livro Balada do Impostor e o CD Gozos da Alma, na Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915, tel. 3814-5811), a partir das 18h30. Sétima obra de poesias, Balada reúne 55 poemas escritos entre 2002 e 2006. O CD Gozos da Alma, terceiro lançamento da série Poetas da Canção, do selo Sesc Rio Som, conta com nomes como Lenine, Francis Hime, AfroReggae, Olívia Hime, Danilo Caymmi e Olívia Byington, entre outros.