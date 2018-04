Livro de Jorge Reis-Sá valoriza a memória

O livro se chama Todos os Dias, mas a ação se passa durante 24 horas. A aparente contradição, no entanto, é um dos belos recursos que o escritor português Jorge Reis-Sá encontrou para transformar a história em homenagem aos ''''gestos de uma rotina que passa despercebida no cotidiano apressado das pessoas''''. Todos os Dias chega agora às livrarias brasileiras, com a chancela da Record, e Reis-Sá participa hoje de um lançamento, na Livraria da Travessa, no Rio. Antes da viagem, ele conversou por telefone com o Estado, desde Lisboa, onde vive. Trata-se de seu primeiro romance, depois de se aventurar pela poesia e pelo conto. ''''Na verdade, minha escrita não vê fronteiras entre gêneros, pois minha prosa é também poética'''', comenta. A história se passa em uma casa, que não está nem no campo ou na cidade grande - localiza-se no meio do caminho, onde ''''se criam galinhas, mas não mais vacas''''. Ali, uma família se divide quando um dos dois irmãos morre, transformando a narração em um discurso polifônico, com vivos e mortos mostrando detalhes do cotidiano. A memória é um recurso essencial na prosa de Reis-Sá, que a utiliza de forma sutil no discurso de seus personagens, todos preocupados em contar a tragédia da morte do escritor que escrevia para não deixar nada morrer. ''''Não consigo escrever sem ser na torrente da memória'''', comenta o autor. ''''Contar o futuro não me dá encanto nenhum: quero lembrar o passado.'''' Reis-Sá dedica-se também a valorizar o próprio terreno, o espaço português onde o tempo parece, muitas vezes, ter se estagnado. ''''Sou muito interessado nesse assunto, a ponto de meu mais recente livro, agora de contos, se chamar justamente Terra'''', conta ele, confessando pouca disposição para os textos longos, deixando Todos os Dias como uma bela exceção.