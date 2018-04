Livro compila cartas de Frida e seu médico A correspondência por 20 anos mantida entre a artista mexicana Frida Kahlo e seu médico Leo Eloesser, cujo conteúdo demonstra uma forte relação afetiva entre ambos, será publicada como parte das comemorações do centenário de nascimento da pintora. Querido Doctorcito - Frida Kahlo y Leo Eloesser: Correspondencia compila todas as cartas trocadas por ambos entre 1931 e 1951. Frida e Eloesser se conheceram em 1930, um ano depois de a artista ter-se mudado para San Diego com seu marido, o também pintor Diego Rivera. Entre seus intercâmbios, Frida confessou seu aborto e as desilusões provocadas pelo marido.