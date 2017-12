Livro comemora 10 anos da mostra Verbo

A Galeria Vermelho vai lançar nesta terça-feira, 8, às 20 h, o livro VERBO: Mostra de Performance Arte, edição que documenta a realização de 11 edições do evento em São Paulo. O diretor artístico da Verbo, Marcos Gallon, participa de uma conversa aberta com o público durante o lançamento. Em sua história, o festival, iniciado em 2005, já promoveu mais de 300 performances de 500 artistas nacionais e estrangeiros.

"Quando criamos a Verbo, sabíamos que um programa ligado à performance arte dentro de uma galeria comercial deveria, necessariamente, criar instrumentos não apenas de financiamento para a pesquisa de artistas ligados a essa linguagem, mas, também, garantir a divulgação e inserção dessas obras no cenário da arte atual", escreve Marcos Gallon na apresentação do livro, do qual é o organizador.

A publicação conta ainda com textos de Agnès Violeau, Carla Zaccagnini, Fernando Oliva, Liliana Coutinho, Los Torreznos, Marta Bogéa e Teté Martinho. Já as fotografias de Edouard Fraipont, Ding Musa e Rafael Cañas registram grandes momentos dos 10 anos da Verbo, iniciativa que se tornou uma referência no calendário artístico. O livro, com 292 páginas, terá distribuição gratuita de 200 exemplares e seu arquivo está também disponível para download.

A Galeria Vermelho fica localizada na Rua Minas Gerais, 350, tel. 3138-1520.