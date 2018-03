Lily Allen se irrita com o jornal NYT Lily Allen está muito irritada e, desta vez, não é com as rivais, os ex-namorados ou os paparazzi que insistem em persegui-la. Seu mais recente alvo é um tanto mais prestigioso: o jornal The New York Times. Pouco tempo depois de concordar em conceder uma entrevista em sua casa para um repórter e um fotógrafo do NYT, que tinham prometido um perfil seu no jornal, fotos íntimas da cantora foram parar no tabloide sensacionalista britânico OK!, cujo título era Exclusivo: Em Casa com Lily Allen, sem permissão ou pagamento à cantora. Segundo o blog de Lily, "embora o tabloide tenha se desculpado, o NYT se recusou a aceitar que o que fizeram é moralmente errado".