Liga da Justiça da América deve virar filme O diretor da animação Happy Feet, George Miller, está em negociações para levar os super-heróis dos quadrinhos da Liga da Justiça da América para os cinemas. Detalhes sobre o roteiro são mantidos sob sigilo, mas o filme vai contar com a nata dos heróis da editora DC Comics: Superman, Mulher Maravilha, Batman e Flash, entre outros. O filme deve ser rodado na Austrália, terra natal de Miller. Christian Bale, ator escalado para interpretar Batman em The Dark Night, e Brandon Routh, o próximo Superman, não participarão do filme da Liga da Justiça. Serão escolhidos atores menos conhecidos.