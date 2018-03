Life disponibiliza arquivo de fotos no Google O arquivo fotográfico da lendária revista americana Life, cujas imagens se converteram em ícones do século 20, estão agora disponíveis na internet, anunciou a Time, proprietária da antiga revista. Cerca de 10 milhões de fotografias podem ser acessadas no site http://images.Google.Com/hosted/life. A coleção inclui obras de grandes nomes como Alfred Eisenstaedt, Margaret Bourke-White, Gordon Parks e W. Eugene Smith. Também figura o registro do assassinato do presidente americano John Fitzgerald Kennedy em 1963, por Abraham Zapruder. Segundo a Time, 97% destas fotografias nunca haviam sido mostradas ao público.