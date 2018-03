Liderança Data estelar: Vênus retoma seu movimento direto, Mercúrio e Saturno em trígono; a Lua é quarto minguante em Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra está em andamento a construção de um degrau superior de civilização, o que requer uma verdadeira liderança, pois só um poder central seria capaz de reunir tudo necessário à evolução. Ante essa afirmação, quem for materialista logo se pensará preparado para a função ou, pensando em seu futuro e conforto, logo acharia que conhece quem é esse líder. Assim, nossa humanidade continua sofrendo por causa de seu afastamento da Vontade Superior. A reinvenção de nossa civilização só pode dar certo se a sintonizarmos com as leis cósmicas, renovando em todos nós, em nossas famílias, grupos de amigos e ambientes de trabalho a realidade da Hierarquia de Seres Espirituais que zelam pelo cumprimento dessas leis. ÁRIES 21-3 a 20-4 Quanto mais você se preocupar a respeito dos problemas em andamento, mais esses grudarão em sua alma, provocando enfado e irritação. Desvie a atenção, há tanta coisa bonita acontecendo ao seu redor o tempo todo! TOURO 21-4 a 20-5 A coerência nem sempre é virtuosa. Pense: qual seria o valor de ir até o fim na realização de promessas que, no meio do caminho, se mostraram fúteis e inúteis? Preservar a coerência entre o dito e o feito seria virtuoso neste caso? GÊMEOS 21-5 a 20-6 Há muita coisa que requer sua atenção e boa disposição para ser administrada. Por isso, não seria este o melhor momento para se dedicar a descansar. Nade contra a corrente, supere a vontade de se entregar à preguiça. CÂNCER 21-6 a 21-7 Permita que as pessoas se aproximem de você, abra o sorriso, faça gestos que convidem ao diálogo. O contato é propício, principalmente agora, que você tem projetos em mente. Você vai precisar de gente para realizá-los. LEÃO 22-7 a 22-8 A rede de ilusões e fantasias que, de vez em quando, toma conta de seus pensamentos é a verdadeira inimiga que você deve enfrentar com todas as suas forças. Sem ilusões não haveria desenganos, sem fantasias só restariam os verdadeiros sonhos. VIRGEM 23-8 a 22-9 É normal apegar-se aos hábitos e temer o que é desconhecido. Porém, à medida que se torna necessário melhorar, os hábitos criam adversidades e tudo que de bom possa acontecer só vai surgir do desconhecido. Assim são as coisas. LIBRA 23-9 a 22-10 As opiniões alheias são sempre importantes para a alma libriana, mas do jeito que anda o mundo, criticando à toa, essa importância terá de ser diminuída, pois de outra forma o que for bom acabará não acontecendo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Demonstre alegria com o mesmo despudor com que em certos momentos você manifesta sua irritação. É necessário contaminar o meio ambiente, social e físico, com a divina melodia que só a alegria consegue entoar. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O tempo gasto julgando e condenando as pessoas que cometeram erros é o mesmo tempo que poderia ser destinado ao conserto desses erros. Julgar e condenar não é antídoto contra a possibilidade de esses erros serem cometidos novamente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Qual é o tamanho do perdão que você seria capaz de oferecer ao mundo e às pessoas? Faça essa pergunta na intimidade de seu coração para respondê-la com absoluta sinceridade. A resposta é verdadeiramente importante. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Amor é o que você oferece, não o que você recebe. Amor é o que você se atreve a dar a alguém em troca de nada ou, inclusive, em troca de insultos e críticas. Amor é a chave mágica que abre o coração, de dentro para fora. PEIXES 20-2 a 20-3 A alegria que brota espontânea do coração é contagiosa o suficiente para trazer uma brisa fresca aos relacionamentos que, até agora, só tinham culpas e recriminações em andamento. Esta condição pode renovar e melhorar tudo.