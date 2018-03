Líder da moda francesa lança livro na SPFW Referência para entender a moda como negócio, o livro Histórias da Moda, de Didier Grumbach, que o Instituto Nacional da Moda e Design (In-Mod) publica em parceria com a Cosac Naify, será lançado hoje, às 15h30, na loja Pop Up-Colette, no primeiro piso do prédio da Bienal, em tarde de autógrafos apenas para convidados. O autor, presidente da Federação Francesa da Costura, do Prêt-à-porter, dos Costureiros e dos Criadores de Moda, participa da São Paulo Fashion Week. Seu estudo acompanha a evolução da indústria da moda no século 20, das origens ao crescimento e importância no contexto econômico mundial.