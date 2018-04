Lições de pintura que Antonioni jamais esqueceu

Se a palavra - especialmente a dos evangelistas- marcou o cinema de Bergman, a imagem pictórica representou para Antonioni o ponto de partida de uma filmografia que elegeu Morandi, Rothko e Tàpies como sua trindade particular. Tarkovski pode ter esculpido o tempo no cinema, mas foi Antonioni que esculpiu o espaço, baseado principalmente nas pinturas desses três mestres de diferentes escolas. Seu enquadramento do espaço não é menos desestabilizador que a supressão da perspectiva na pintura metafísica de Morandi, a destruição do ilusionismo na obra do expressionista abstrato Rothko ou o ascetismo cromático do informalista Tàpies. Se é preciso definir a revolução estética de Antonioni, certamente a da regeneração da forma pura é sua principal contribuição à sintaxe cinematográfica. É através de uma passagem de tempo que ele e os referidos pintores tentaram chegar à superfície e destruir a ilusão, deixando que formas indeterminadas tomassem o lugar de uma narrativa antropocêntrica, objetiva . O espectador, diante de uma tela dos três pintores ou da tela de Antonioni é confrontado com o espaço vazio. O "muro" representado pelas pinturas de Rothko, o tempo imobilizador de Morandi e a opacidade de Tàpies expulsam da tela as criaturas, assim como nos filmes de Antonioni, onde elas surgem do nada para desaparacer igualmente no nada. Também em Bergman funciona mais ou menos assim. A diferença é que, nos filmes do diretor sueco, essas criaturas confrontam o espectador, olham para a câmera e invadem o espaço. Já no cinema de Antonioni, apesar dos close-ups, a sensação é que elas continuam ausentes ou são absorvidas pelo espaço. Essa incomunicabilidade entre (e com) os personagens torna o espectador incapaz de dominar o espaço. Cria um abismo para a interação, o que explica a estranha sensação de vertigem que se tem diante de um filme como Deserto Vermelho - aliás, o primeiro a cores de Antonioni. Ao cenário real, Antonioni contrapõe cores de laboratório, que contrastam com sua austeridade e são usadas de acordo com o estado de espírito dos personagens. Parte, enfim, do mundo natural para um supranatural que nada tem de onírico ou mítico, mas, antes, se traduz em pesadelo (no caso, industrial, o que dá ao filme uma cor de fuligem). Uma mulher casada, insatisfeita com o matrimônio e deslocada no ambiente (poluído) em que vive, tenta preservar o resto de sua sanidade num mundo cada vez mais insano. Giuliana é apresentada após uma tentativa de suicídio, recuperando-se de um colapso nervoso e encontrando um aliado na figura de um engenheiro, mais presente em sua vida que o marido. Como tratar desse drama partindo apenas de um ponto de vista - o de uma mulher perturbada ou inadaptada ao mundo tecnológico - é sua grande questão. A troca proposta por Antonioni é semelhante ao convite que Rothko faz ao espectador para ver sua tela como um espaço habitável. No primeiro caso, o cineasta, a partir de uma experiência com o cenógrafo Piero Poleto, percebeu que a transição entre estados de espírito poderia ser traduzida pela troca de cores. Ele pintou o interior da fábrica de vermelho e, duas semanas após o início das filmagens, percebeu que até os trabalhadores começavam a brigar entre si, obrigando Poleto a pintar o cenário de verde. Tudo voltou ao normal. Resolvida a questão cromática, ficou pendente a do ponto de vista. Como Tàpies, que praticamente obriga o espectador a tomar seu lugar com pintor para perceber o que se passa na superfície da tela, Antonioni usa duas câmeras estrategicamente colocadas atrás dos personagens, isolando-o ainda mais em seu sufocante enquadramento. Lições que ele aprendeu com a pintura, sem dúvida.