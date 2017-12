Liberdade de duvidar Data estelar: Sol e Saturno em oposição; a Lua começa a minguar transitando por Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra, naquelas raras e qualificadas almas de nossa humanidade, em que se desenvolve a vontade de libertar-se, cresce a certeza de que, ao mesmo tempo em que se lamentam pelas desgraças, muitas outras coisas importantes acontecem, mas que passam despercebidas. A sensação de perder a oportunidade provoca um susto tão profundo que este se transforma no impulso que faltava para colocar em dúvida as circunstâncias que parecem fazer sofrer sem dúvida nenhuma. A liberdade de duvidar é um passo importante para escapar dos ferinos pensamentos que emolduram a realidade na desgraça. É propício desobedecer ao comando da desgraça, colocar a rebeldia para funcionar de forma positiva, recusando-se ao tolo convencimento de que a existência por aqui seja um inferno. ÁRIES 21-3 a 20-4 É irrelevante que você gaste sua energia tentando livrar-se dos obstáculos. O mais importante da atualidade é você focar sua consciência nos objetivos que alimentam o entusiasmo, pois esses conduzirão você automaticamente para além das limitações. TOURO 21-4 a 20-5 É tempo propício à objetivação, e por isso não é necessário pensar demais, nem duvidar a respeito de como será o caminho da realização. No momento atual, é melhor aceitar as limitações impostas pelo próprio processo de desejar realizar algo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Abra espaço, expanda sua alma, perceba as limitações como sinais de que há vontade de ir além delas, pois de outra forma você existiria inconsciente de quaisquer dificuldades e obstáculos. Você os percebe porque você quer ir além. CÂNCER 21-6 a 21-7 É melhor você se munir de boa vontade, de muita boa vontade para encarar a multiplicação dos pequenos afazeres cotidianos, que é justamente onde tudo parece ter se travado, e pela trava dificultar os grandes e gloriosos projetos. LEÃO 22-7 a 22-8 Há obrigações que precisam ser cumpridas, a despeito de sua alma ficar com a sensação de que tal cumprimento significaria perder recursos. Os recursos nunca se perdem, apenas mudam de mãos, e nunca ficarão por tempo demais nas mesmas. VIRGEM 23-8 a 22-9 As pessoas fazem alarde para se dar ares de importância, mas por trás da imagem que constroem elas ocultam uma alma pequena, e você sabe, tudo é pequeno quando a alma é pequena. Por isso, o valor não é da imagem, mas da essência. LIBRA 23-9 a 22-10 Os temores sempre andam à espreita entre um sentimento e outro, entre uma vontade e outra. Porém, há momentos em que a insegurança se torna maior, e por isso esses temores se tornam mais objetivos e concretos também. Mas tudo passa. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Em certos momentos, você sente que pertence ao mundo, que há lugar para você nele. Em outros, no entanto, parece que sua alma é estranha numa terra estranha. Essa flutuação só poderia acontecer a alguém que permanece consciente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O tamanho da dificuldade sinaliza o tamanho da realização também, e esta, por sua vez, foi motivada pelo tamanho de sua ambição. Por isso, se quiser uma vida desprovida de dificuldades, renuncie à ambição! CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Refletir e meditar profundamente sobre os fatos da vida é algo que traz dor, e não é de se admirar, por isso, que as pessoas evitem andar por esse caminho. Porém, seja você diferente, liberte sua mente de preconceitos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Uma dica: em vez de desejar o que você não tem, por que não desfrutar o que já se encontra disponível? Faça esse exercício nem que seja para experimentar, observe os resultados e compare-os com o que acontece nos momentos de ansiedade. PEIXES 20-2 a 20-3 Em vez de tentar controlar a vida de alguém, para que aja de acordo com seus desejos, procure convencer essa pessoa, iluminá-la com seus pensamentos. Essa estratégia é bem mais complexa de colocar em marcha, mas é a mais eficiente também.