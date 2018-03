Líbano recupera suposto quadro de Dalí que tinha sido roubado

As autoridades libanesas anunciaram nesta quarta-feira, 18, a recuperação do quadro Retrato da senhora James Reeves, provavelmente o original do pintor espanhol Salvador Dalí que tinha sido "roubado em um país vizinho".

"Provavelmente é o original e vale milhões de dólares", disse o Escritório Internacional de Prevenção de Crimes da Polícia do Líbano em um comunicado.

A polícia apreendeu a obra no último dia 13, após várias investigações que conduziram à detenção de quatro suspeitos, três sírios e um libanês, que supostamente tentavam vender a obra.

As forças de segurança acrescentaram no comunicado que o confisco da obra aconteceu "no marco da luta contra o roubo e tráfico de antiguidades".

O Retrato da senhora James Reeves foi pintado em 1954 e, segundo o site da Fundação Salvador Dalí, que não informa que tinha sido roubado, foi leiloado pela galeria Christie's, de Londres, em 10 de dezembro de 1997.

Em um e-mail, a responsável de comunicação da Fundação Gala-Salvador Dalí, Imma Parada, declarou à Agência Efe que "deveria analisar-se a pintura fisicamente para saber se a recuperada pela polícia é e xatamente a mesma que temos catalogada".

Além disso, detalhou que "a Fundação Dalí não tem informação sobre sua situação atual desde que foi leiloada na Christie's em 10 de dezembro de 1997".