Letterman volta ao ar na quarta, sem roteiristas O apresentador de talk show David Letterman, cada vez mais um humorista e menos um entrevistador, entrou em acordo com a associação dos roteiristas de Hollywood, em greve interminável por seus direitos desde 15 de novembro, e decidiu retomar nesta quarta seu programa Saturday Night Live, da rede CBS. Segundo noticiou o jornal The New York Times, graças a esse acordo de Letterman, voltarão ao ar, também a partir de quarta, mas todos sem roteiristas, os seguintes programas de variedades da TV americana: Tonight, de Jay Reno; Late Night, de Conan O''''Brien, ambos da NBC, e o Jimmy Kimmel Live, da rede ABC.