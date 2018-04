Leslie Feist é novo nome do TIM Festival A cantora canadense Feist foi confirmada como uma das novas atrações do TIM Festival, que ocorrerá no fim de outubro em São Paulo, Rio, Vitória e Curitiba. Leslie Feist surgiu na cena indie americana quando trabalhou com a americana Peaches no início dos anos 90. Ela também colaborou com Kings of Convenience e Jane Birkin. Feist está em turnê promovendo seu novo disco, The Reminder. Ela se junta aos nomes já confirmados de Björk, Arctic Monkeys, The Killers, Juliette Lewis and The Licks e Joe Lovano. Estão para ser confirmados os nomes da cantora americana Cat Power e do pianista de jazz Cecil Taylor, de 78 anos.