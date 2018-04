''Lepra de pedra'' corrói profetas do Aleijadinho Na base da imagem do profeta Oseias, que já perdeu o pé esquerdo, o sujeito escreveu: ''Bodas de prata, 31/1/1950''. É um exemplo de como são antigos os maus-tratos que sofrem, em Congonhas do Campo, o colossal conjunto de esculturas ao ar livre Os 12 Profetas de Pedra, do Aleijadinho.