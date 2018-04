Leonardo DiCaprio é um adorável trambiqueiro Fã de surpresas, o diretor Steven Spielberg ofereceu um projeto tentador a Leonardo DiCaprio, Prenda-me Se For Capaz. O filme, baseado em história real, conta os trambiques do simpático Frank Abagnale Jr. que, nos anos 1960, forjou documentos e conseguiu descontar cheques falsos em um total de US$ 2 milhões. O filme é o destaque do canal Megapix, às 22 horas. DiCaprio cria com grande habilidade o papel do trambiqueiro que, com charme e fineza, consegue iludir as pessoas, a ponto de se passar por piloto da companhia aérea Pan Am sem ter nenhum conhecimento de pilotagem. Ele divide a cena com Tom Hanks, que vive o agente do FBI Carl Hanratty, seu perseguidor implacável. Spielberg queria um ator com credibilidade para o papel do policial. O diretor, aliás, assumiu a função depois que Gore Verbinski desistiu da direção - inicialmente, seria apenas produtor. Seu interesse pelo projeto é claro: ele tem predileção por histórias com jovens que sofrem o abandono dos pais, uma espécie de revisão do que ele viu acontecer em sua própria família. Note a cuidada produção, em que trilha, fotografia e direção de arte recuperam um ambiente típico do fim dos românticos anos 1950.