Leonardo Colosso faz mostra de fotos De hoje ao dia 26, o Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André exibe mostra de 35 imagens feitas pelo fotógrafo Leonardo Colosso. Fotojornalista, Colosso apresenta não fotografias realizadas no trabalho diário para meios de comunicação nos quais colabora, mas imagens poéticas de uma vertente mais autoral, baseada em andanças pela cidade de São Paulo. Na exposição estão reunidas fotografias, em sua maioria, em preto-e-branco - todas as obras estarão disponíveis para serem compradas. O Salão de Exposições do Paço Municipal de Santo André fica localizado na Praça IV Centenário, s/nº).