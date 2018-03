Leona Cavalli faz leitura de peça francesa A atriz Leona Cavalli participa hoje do ciclo de leituras dramáticas Caixa Cênica, que neste ano comemora o Ano da França no Brasil. A atriz fará leitura da peça Mentiras Alucinantes de Um Casal Feliz, de Louis Verneuil, com direção de André Garolli. Com curadoria de Maria Eugênia di Domenico, o projeto, realizado pela Caixa Cultural, faz homenagem, a cada semestre, a nomes do teatro, movimentos ou a tema específico. O deste semestre são as comédias francesas por meio de obras de autores como Feydeau, Labiche, Sardou e Magnier. A leitura de hoje ocorre na Caixa Cultural (Praça da Sé, 111), às 19 h, com entrada franca.