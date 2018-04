Leões e gatinhos

Data estelar: Marte ingressa no signo de Gêmeos, Vênus faz quadratura a este, a Lua continua minguando em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na nave Terra a vaidade faz nossa humanidade sentir-se um leão, mas do ponto de vista cósmico cada pessoa é um gatinho que mia angustiado, em busca de algo ou de alguém que lhe dê sentido. A única chance de nossa humanidade se converter no leão que sente ser seu destino é fazer o que ainda não faz, estabelecer vínculos de cooperação entre si, banindo definitivamente o espírito de competição que separa as pessoas e as faz brigar, como gatos vagabundos. A vaidade, esse pecado mortal que ilude a humanidade com brilho falso, brindando com a narcótica experiência de você sentir-se na crista da onda, é, também, o início da decadência, pois quanto mais nossa humanidade permanece em estado de desunião, mais e mais se enfraquece e decai. ÁRIES 21-3 a 20-4 Os achaques de saúde são uma boa oportunidade para se recolher, descansar e se exercitar na sagrada arte da despreocupação. Pense: sem um corpo físico funcionando perfeitamente, tampouco seria possível realizar os grandes sonhos. TOURO 21-4 a 20-5 A urgência é inútil e contraproducente, pois a realização de seus melhores desejos inclui, necessariamente, um processo que demorará muito tempo para estabilizar-se e dar resultados. Por isso, evite absorver os conselhos da ansiedade. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A irritação não é boa, pois mesmo que se muna de argumentos que a legitimem, os resultados nunca provarão a justiça desse tipo de atitude. Por isso, controle sua irritação, melhor assumir essa dificuldade do que as decorrentes da raiva. CÂNCER 21-6 a 21-7 Algumas conversas ficaram entaladas na garganta, o que não é nada bom, pois correm o risco de surgir no meio de situações que não as comportam, e, o que é pior, em relação a pessoas que não têm nada com isso. LEÃO 22-7 a 22-8 As contrariedades serão a medida do sucesso, o que não desenha um panorama tranqüilo, já que sua alma avançou e colocou em marcha vontades maiores e melhores. Prepare-se para um tempo de luta e de contrariedades, mas também de sucesso. VIRGEM 23-8 a 22-9 As contrariedades ganharam de goleada, e por isso mes-mo seria sábio de sua parte abandonar a luta contra estas, pois cada atitude que você toma para anulá-las parece surtir o efeito contrário, as alimenta e estimula. LIBRA 23-9 a 22-10 Melhor reconhecer finalmente a verdade, pois ainda que esta produza espanto e assombro, o desgaste de um momento assim será infinitamente menor do que aquele produzido pela sustentação de máscaras hipócritas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As contrariedades sempre soam como sendo provocadas por verdadeiras conspirações, como se o mundo inteiro combinasse ficar contra você. Contudo, as contrariedades são a linguagem através da qual o Universo faz correções. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sua paciência nunca foi grande coisa, pelo que não são necessários muitos estímulos para evocar a impaciência como resposta. Contudo, sua alma se esforçou para conviver com situações que não estão de acordo com seus planos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 É contraproducente deter-se para discutir idéias, o momento exige atitudes práticas e concretas. Por isso, evite perder tempo com conversas desnecessárias, dedicando-se com afinco a fazer tudo que o momento exige. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Sua alma luta contra o momento atual, pois a oportunidade deste radica em você permitir que outras pessoas conduzam os assuntos de maior interesse, e normalmente não seria este o caso. Experimente, abandone o desejo de conduzir tudo. PEIXES 20-2 a 20-3 Eventualmente, a realidade não oferece oportunidade para continuar em frente com os projetos. Nesse momento, se não for possível descansar, então sua alma terá de guerrear e, literalmente, arrancar a oportunidade da vida.