Leo Gandelman recebe os seus ilustres amigos

Depois de anos e mais anos participando de discos dos amigos, o saxofonista, produtor, compositor e arranjador Leo Gandelman decidiu que havia chegado a hora de trazer esses amigos para o próprio universo musical. Pela primeira vez, recrutou uma pequena constelação da MPB, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Leny Andrade, Leila Pinheiro, Lirinha e Luiz Melodia, para compartilhar seu projeto pessoal, que originou o CD e DVD Sabe Você - Leo Gandelman e Convidados (EMI). "Recebi de volta o carinho deles. São pessoas próximas a mim, com quem comecei me relacionando profissionalmente e acabaram se tornando meus amigos", conta. Gandelman selecionou clássicos da MPB para o repertório e envolveu todo esse material em meio a uma áurea de balada. A antigas canções, concedeu arranjos jazzísticos. O resultado causou surpresa até em Chico Buarque diante da releitura classuda dada à sua Futuros Amantes. Gandelman, aliás, assina a trilha sonora do filme Budapeste, inspirado no livro de Chico e dirigido por Walter Carvalho. Segundo o saxofonista, toda uma conjuntura conspirou a favor desse projeto. A algumas canções que já faziam parte de seu imaginário como músico juntou-se a trilha sonora de cabeceira, que andava embalando seus sonhos nos últimos tempos. "O projeto de baladas já estava na minha cabeça havia muito tempo", afirma ele. "Depois que entreguei o projeto com a obra de Radamés Gnattali, comecei a me dedicar a esse trabalho. A ideia foi trazer o cancioneiro brasileiro para meu ambiente musical, acústico, minimalista." Nem precisou despender de tempo para realizar pesquisas ou coisa que o valha: o processo todo foi intuitivo. "Fiquei imaginando as músicas standards brasileiras, que me marcaram." A escolha do repertório veio seguida da nomeação dos convidados especiais. O músico admite que, num primeiro momento, fez os arranjos pensando na forma que cada um, a seu ver, cantaria determinada música. Mas, em estúdio, percebeu que eles apresentavam uma forma especial de interpretação, diferente da que havia imaginado. No projeto, Aos Pés da Cruz (Marino Pinto e Zé da Zilda) vem na voz de Luiz Melodia, que Gandelman apelida de Melô após mais de 20 anos de amizade e parcerias em diversos projetos. O camaleão Ney Matogrosso revisita Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso). Chove Lá Fora (Tito Madi) é interpretada por Caetano Veloso ao melhor estilo Caê enquanto sua composição Coração Vagabundo, conhecida na interpretação de Gal Costa, foi gravada por Leila Pinheiro. Sabe Você? (Carlos Lyra e Vinicius de Mores) foi para Leny Andrade e Só Por Amor (de Baden Powell e Vinicius de Moraes), para Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, seu mais recente amigo. Milton Nascimento é ouvido em Por Causa de Você, bela canção de Dolores Duran e Tom Jobim. Há ainda os momentos instrumentais em Sensível (Pixinguinha), Amargura (Radamés Gnattali e Alberto Ribeiro) e Chuva (Durval Ferreira e Pedro Camargo). Para Leo Gandelman, o projeto Sabe Você ajuda a aproximar outros públicos de seu universo mais instrumental. O músico promete dar continuidade a essa confluência de universos em uma turnê, na qual ele e banda serão acompanhados por um cantor e, eventualmente, um convidado ilustre.