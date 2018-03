Lenine mostra novo álbum em Paris O cantor e compositor pernambucano Lenine apresenta hoje seu mais recente álbum, Labiata, em show único na tradicional casa parisiense Olympia. Em entrevista ao Le Monde, Lenine fala que sempre foi bem recebido na França, país onde tem se apresentado com frequência nos últimos anos. "Pode ser que seja porque tenho pinta de bretão, com minha cara de viking bárbaro", brincou o artista. Uma amostra dos laços de Lenine com a França é o hino que compôs para a celebração do ano do Brasil na França em 2005. Desta vez, o pernambucano trabalha com o músico francês Arthur H na composição do hino do ano da França no Brasil em 2009.