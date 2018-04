Lendas dos nórdicos são recriadas no idioma inglês Este livro apresenta, pela primeira vez na língua inglesa, dois poemas baseados em remotíssimas lendas nórdicas. A eles J.R.R. Tolkien (1892-1973), o autor da consagrada saga de Os Senhor dos Anéis, deu o nome de The New Lay of the Völsungs e The New Lay of Gudrún. Tolkien trabalhou nessa obra quando era professor em Oxford entre os anos 1920 e 1930. O volume foi consolidado por Christopher, seu terceiro filho. Os poemas, que recontam épicos nórdicos, derivam de um denso estudo do escritor e filólogo britânico sobre a poesia antiga da Noruega e da Islândia. O volume contém uma introdução de Tolkien preparada a partir de conferências que ele fez sobre literatura nórdica.