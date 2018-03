Lembranças de um amor de tempos remotos No romance The Gargoyle, o canadense Andrew Davidson explora a figura de um narrador cínico e contemporâneo, que vive o vazio da vida moderna. Dirigindo por uma estrada escura, ele sofre um acidente que lhe provoca queimaduras por todo o seu corpo. No hospital, esperando por sua recuperação, o narrador também espera pelo dia em que poderá sair e finalmente cometer suicídio. Até que uma das esculturas de uma gárgula, chamada Marianne Engel, aparece aos pés de sua cama e insiste em lhe dizer que no passado eles foram amantes na Alemanha medieval. Escutando as histórias de Marianne, ele se apaixona por ela. The Gargoyle é o livro de estreia de Davidson, que vive em Winnipeg. The Gargoyle Andrew Davidson Random House 468 págs., R$ 64,80