Leitura de ''''Rasga Coração'''', no Caixa Cênica Hoje, às 19 horas, ocorre a leitura dramática de Rasga Coração, de Oduvaldo Viana Filho, na Caixa Cultural (Edifício Sé, Praça da Sé, 111, tel. 3321-4400, grátis). A direção é de Marco Antonio Rodrigues, do Grupo Folias, e o elenco conta com a participação de José Carlos Machado, Carla Kinzo, Daniela Caielli, Pedro Lopes e Rodrigo Spina. A leitura faz parte do projeto Caixa Cênica que, nesta temporada, presta homenagem a Raul Cortez, apresentando textos de peças que foram encenadas pelo ator que morreu em julho do ano passado. No dia 28, também às 19 horas, será apresentada a leitura da peça O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna.