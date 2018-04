Leitor do ''Estado'' no júri de Gramado

Estão abertas de hoje e só até quarta (dia 22) as inscrições para o Concurso Cultural que mais uma vez vai escolher um assinante do jornal para integrar o corpo de jurados do chamado "júri popular" do 37º Festival de Cinema de Gramado, a se realizar no mês que vem, entre os dias 9 e 15. O Estado é, de novo, o único jornal de São Paulo que terá um leitor na comissão julgadora do evento. Para concorrer, é preciso ser assinante do Estadão há pelo menos um mês do começo das inscrições. A organização do Festival ficará responsável por conceder passagens, estadia e alimentação para o leitor do jornal (sem direito a acompanhante), que terá como atribuição obrigatória assistir a todos os filmes selecionados. Os interessados em concorrer à vaga e ir a Gramado representando o Estado devem enviar para o jornal, única e exclusivamente por e-mail, um texto curto de no máximo 1.500 caracteres (incluindo os espaços em branco) em que responda criticamente à seguinte pergunta: Qual a minha trilha sonora preferida de um filme brasileiro de todos os tempos? A ideia, este ano, é aguçar nos leitores a percepção da importância da música na realização de um filme. Jornalistas do Caderno 2 vão ler todos os textos e selecionar um deles, usando como critérios: clareza, criatividade e firmeza na exposição da opinião, além, é claro, da correção ortográfica e gramatical. A opinião do leitor não será avaliada: isso quer dizer que não vai importar qual trilha ou canção seja a escolhida. Atenção: o único e-mail habilitado para receber os textos é: juri.gramado@grupoestado.com.br. Acompanhando o texto, deve vir obrigatoriamente no mesmo e-mail, sob risco de eliminação do concurso, um minicurrículo do participante, além de endereço, telefone, CPF, RG e, se souber, seu código de assinante do jornal (não precisa ser o titular da assinatura). No ano passado, a leitora escolhida foi a dona de casa Anette Fuks.